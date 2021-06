Pagine con una giusta consapevolezza: "Quando non sai dove stai andando, ricorda da dove vieni"

Sarà presentato domenica 27 giugno, presso Le Cisterne del Resort Alvino1884, il libro della giornalista e scrittrice nativa di San Mauro Forte ma cresciuta a Matera, Isa Grassano "Un giorno sì un altro no", Giraldi Editore. Da tempo la sua vita si svolge a Bologna dove collabora con le più importanti testate nazionali tra cui «I Viaggi e il Venerdì di Repubblica», «Intimità», “Lei Style”, “Touring” è Donna Moderna”. Una scrittrice molto attenta alla quotidianità, scrive di storie vere, turismo, cura rubriche di libri e il blog amichesiparte.com. Ha vinto diversi premi giornalistici e riconoscimenti. Cofondatrice del Constructive Network, tutor al Master in Giornalismo di Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Fa parte delle community di Influencer, Backfitprogram, Ourtrips&travel, dove parla di libri, benessere e mete turistiche. Oltre alla citazione a Matera, ci sono pagine dedicate alle Dolomiti Lucane, con tanto di descrizione dei paesi di Castelmezzano e Pietrapertosa e con la protagonista, Arabella, che prova l'emozione di librarsi in aria con il Volo dell'Angelo. Un riferimento al dialetto lucano, ai proverbi delle nonne. Un romanzo che parla al cuore con il cuore e ci insegna che le emozioni forti durano poco, perché, forse, più a lungo non potremmo reggerle. Un libro che pare detta una giusta consapevolezza: "Quando non sai dove stai andando, ricorda da dove vieni".

Oreste Roberto Lanza