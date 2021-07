Un libro nato per curiosità nel periodo di lockdown, con l’autore che riprende in mano i vinili di suo padre

“Ogni momento della nostra vita si identifica attraverso una canzone o un album, bello o brutto che sia. Io di momenti o di giorni da affidare alla musica ne ho avuti e ne ho tutt’ora tanti, ma mai mi sarei sognato di essere qui a raccontarveli”. Così scrive Giacomo Bloisi nella prefazione del suo primo libro dal titolo #TellMeRock, Un disco per ogni stagione”, il quale sarà presentato domani sera, venerdì 23 luglio alle ore 22, nella splendida cornice di Piazza San Giacomo. Tutto nasce da un taccuino ripreso dopo anni su cui Bloisi aveva scritto gli aneddoti ascoltati alla radio. “Non sono solo storie di icone, schitarrate o virtuosismi vocali. In ogni album c’è una storia d’amore, un avvenimento storico o una biografia fatta di drammi e felicità. E’ rock ma non solo…sono stati d’animo, vissuti attraverso note e testi”, si legge ancora nella sua prefazione.



Un libro nato per curiosità nel periodo di lockdown, con l’autore che riprende in mano i vinili di suo padre e ne ricorda e celebra momenti, aneddoti, storie, note e contesti storici in una rubrica quotidiana sul portale ivl24 da lui diretto. Un viaggio non solo nella musica, ma anche negli avvenimenti epocali che hanno cambiato il nostro secolo, con la musica e con il rock in particolare, a fare da colonna sonora o ispirazione.

Domani sera, nell’evento moderato da Ermanno Petrocelli di ivl24, saranno ospiti insieme all’autore, il chitarrista Daniele Marcante, autore anche dell’introduzione, l’avvocato ed editorialista di ivl24 Italo Grillo, autore della postfazione e l’attore e regista lauriota Rocco Papaleo.

I saluti iniziali saranno affidati al sindaco di Lauria Angelo Lamboglia, mentre le letture saranno a cura di Nunzia Gioia. Ma, visto che si parla di musica, non può mancare una super band da accompagnamento, e domani sera sul palco di Piazza San Giacomo ci saranno Martina Lamoglie, Federico Ferrari, Nicolangelo Schettini e Gabriele Brigante. Un viaggio che spazia dai Pink Floyd ai Dire Straits, passando per i Led Zeppelin e fino alla canzone d’autore con Dylan, Battisti e la new wave italiana.

Biografia dell’autore:

Giacomo Bloisi è nato a Torino il 29 luglio 1982, ed è giornalista pubblicista dal gennaio 2017.

Ha collaborato con numerose testate online ed è stato per cinque anni inviato locale per il quotidiano regionale La Nuova del Sud, occupandosi anche di politica regionale.

Da due anni è direttore di ivl24 e Lucaniatv.it.

Da sempre appassionato di musica e di radio, durante il periodo di lockdown nazionale ha deciso di cimentarsi nella descrizione e storia di album e gruppi a lui molto cari, inaugurando su ivl24 le rubriche #RockInQuarantine prima e #TellMeRock poi, da cui prende il titolo questo volume.

I suoi riferimenti giornalistici in ambito musicale sono Ernesto Assante, Massimo Cotto e Master Mixo, da cui l’autore, attraverso un ascolto attento dei loro programmi, ha ripreso aneddoti, segreti e storie anche particolari.