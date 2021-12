Send by email

Un giallo criptato che vede come protagonista una busta gialla

Un incontro - scontro, in una giornata scura con nubi gonfie di pioggia, tra una bellissima modella finlandese, vestita con un elegante tailleur scuro, Svetlana e un broker Leopold è il punto di inizio di un elegante racconto, un vero giallo criptato al centro del quale protagonista è una busta gialla. Si parte da qui per raccontare le pagine di un interessante giallo criptato dove si trova di tutto e di più: la Lucania con la propria gastronomia (Lacanè di grani antichi e con vino della cantina del Notaio di Rionero in Vulture), con i suoi aspetti culturali, letterari e storici.Un libro ben condito e con ingredienti che lasciano il lettore attento e vigile fino alle ultime pagine.

“La strategia Criptata” Santelli editore- è l’ennesimo impegno letterario dello scrittore lucano, natio di Castelluccio Inferiore, in provincia di Potenza, Egidio Sproviero, medico e dirigente medico Fisiatra presso l’Unità operativa di Riabilitazione del Plesso Ospedaliero Lentini di Lauria in provincia di Potenza. Un passato legato ad ambiente del calcio che conta: responsabile del settore medico dell’ALMAS Roma calcio, medico della Viterbese Calcio (responsabile della squadra Primavera). Ha collaborato con lo staff medico della SS Lazio Calcio occupandosi del settore giovanile. Collabora con la FIGC settore tecnico di Coverciano e con la FIGC Comitato Regionale Lucano.

Il volume verrà presentato sabato 4 dicembre, a Lagonegro, palazzo Corrado, come programmato dall’associazione lagonegrese “A Castagna Ra Critica”, con il patrocinio del comune di Lagonegro e BasilicataNotizie.net. Dopo i saluti iniziali del sindaco di Lagonegro Maria Di Lascio e del presidente dell’associazione “A Castagna Ra Critica”, Maddalena Falabella, l’autore dialogherà con il direttore della Fondazione Sinisgalli, Luigi Beneduci e il giornalista di BasilicataNotizie.net, Oreste Roberto Lanza. L’attrice di grande richiamo nazionale per essere stata al cospetto di maestri come CarloGiuffré, Carmelo Bene e Bruce Myers, la lagonegrese Eva Immediato il compito della lettura di alcuni brani selezionata del libro. Inizio alle ore 18,00.