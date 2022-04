Setaro: Muro Lucano rappresenta la città lucana simbolo dell'antico gioco delle bocce

Sabato 23 aprile, a Muro Lucano, nel salone delle feste della Società Operaria di Mutuo Soccorso, sarà presentato il nuovo libro della potentina Angela Laguardia "Mai lunga". Presidente del comitato regionale della FIB, federazione italiana bocce, Angela Laguardia 43 anni, laurea e master in comunicazione, da tempo anche coordinatrice degli addetti stampa FIB per il Sud Italia e atleta, ha pensato bene di fare una ricostruzione storica dello sport delle bocce partito prima come dopolavoro e poi come agonismo, di pari passi al boom economico. Puntatori o accostatori cosi vengono suddivisi i giocatori dediti a questo sport. Il primo raduno bocciofilo a Potenza del 1957, la nascita del primo club, “La Potentina”, i disegni tecnici della costruzione di una pista di gioco, il calendario gare nazionali del 1962, una edizione del periodico Il Bocciofilo del 1956, le nomine dei fiduciari provinciali Enal Figb Gerardo Di Bello e Luciano Petracca.

Una raccolta completa di fonti scritte e orali di una realtà sportiva che ha caratterizzato l'animazione dei rioni delle città e dei piccoli centri. Un libro pieno di curiosità e avvenimenti realizzatesi in terra di Lucania, di un momento ludico prima, uno sport dopo, dove le prime tracce vengono fatte risalire al 7000 avanti Cristo, dove le sfere in pietra, si ritiene fossero impiegate per un gioco nella città neolitica di Catal Huyuk in Turchia. Dopo i saluti istituzionali del Vice presidente dell’Unitre di Basilicata, Milena Nigro, seguiranno gli approfondimenti sul tema di Domenico Lisanti, presidente bocciofila di Muro Lucano e dell’autrice Angela Laguardia. Le conclusioni affidate al sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro. “Un momento di grande significato– sottolinea Giovanni Setaro- per Muro Lucano- in quanto, la Società Murese è la più longeva della Basilicata, una tradizione che nasce nel lontano 1973. Muro Lucano, tra passato e presente, rappresenta la città lucana simbolo dell'antico gioco delle bocce”. L’appuntamento sarà moderato dal giornalista Arturo Scarpaleggia. Inizio ore 17,30.

Oreste Roberto Lanza