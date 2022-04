Rosa Carmen Zaccone: “Carlomagno uomo di cultura e testimone di questo territorio”

Sabato 23 aprile 2022, presso la Biblioteca Comunale di Valsinni, si terrà a cura dei Volontari del Servizio Civile della Biblioteca, la presentazione del libro “Mënërigghjë – Frammenti di un borgo interiore” di Raffaele Carlomagno, autore nojese, laureato in filosofia e abilitato all'insegnamento di Filosofia e Storia, presso l’Università degli studi di Parma, attualmente docente presso un liceo romano. Racconti poetici, in ben 62 pagine, che nascono dalla nostalgia del passato di cui l’autore è l’ultimo testimone di quella sua terra, Noepoli, aspra e selvaggia nel cuore della Lucania. Un pamphlet pensato e scritto in dialetto per rendere vive ed efficaci le sue parole. Una “lingua nonna” così viene definita dall’autore: un linguaggio di origine latino-volgare di cui rimane l’ultimo testimone.

“Presentiamo questo – sottolinea Rosa Carmen Zaccone – promotrice dell’incontro, raggiunta dalla nostra redazione –perché uomo di culturale e testimone di valore del nostro territorio. Studioso del dialetto con cui riesce a conservare modi e tempi di questi borghi che non vanno mai perduti”. Dopo i saluti d’apertura del Sindaco di Valsinni, Gaetano Celano, dialogherà con l’autore il Professore Filippo Gazzaneo, insegnante di storia e filosofia presso il Liceo Classico “I. Morra” di Senise. A moderare l’incontro la Professoressa Rosa Carmen Zaccone archeologa e docente di lettere. Inizio previsto alle 18,30.

Oreste Roberto Lanza