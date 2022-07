Martedì 12 luglio per la serie "La panchina dei libri". Romanzo ambientato nella Grassano degli anni '30 e '40

Martedì 12 luglio, si rinnova l’appuntamento con “La panchina dei libri” e le letture in villa. Inserita dall’Amministrazione comunale nel programma di manifestazioni estive “EstArte ferrandinese 2022”, l’iniziativa si propone di presentare per due appuntamenti, un autore e un libro diverso.

Nel primo incontro dialoga con Maddalena Bonelli, autrice del romanzo “A calci e morsi”, la giornalista Margherita Agata.

Ambientato tra gli anni '30 e '40 a Grassano, il romanzo, edito da Altrimedia, è un racconto corale sull'umanità di gente umile che si misura con gli alti e bassi dell'esistenza e fa fronte, come può, a tragedie improvvise. Tra i protagonisti, Cenzino e Rocco, amici fin da piccoli; Ciccillo innamorato di Lucietta, per sposarla deve rinunciare alla sua famiglia; suo fratello Pasquale che sceglie di andare a combattere. Per loro la strada è stata maestra di vita, poi la vita ha presentato il conto tradendo i loro sogni. Maddalena, invece, è andata avanti tra figli, aborti e la durezza di una quotidianità pesante, un destino per niente clemente e i lutti portati dalla guerra.La presentazione si terrà alle ore 20, in Piazzetta Rita Levi Montalcini- Ferrandina.L’ingresso è libero.