Il Presidio del libro-Magna Grecia di Policoro aderisce alla manifestazione annuale con un fitto programma

La XVIII edizione della Festa dei lettori, l’annuale appuntamento dell’Associazione Presìdi del Libro, si svolgerà in tutti i Presidi d’Italia da giovedì 29 settembre a mercoledì 5 ottobre e offrirà varie opportunità culturali gratuite.

Il tema è Homo Sapiens?

La pandemia è ancora viva nella nostra memoria e altre grandi preoccupazioni sono diventate la guerra e le ripercussioni dell’emergenza climatica ed energetica. Ogni abitante del pianeta è quindi naturalmente chiamato a mettersi in discussione e a tentare la ricerca di nuove soluzioni sostenibili. La cultura, in ogni sua forma, può sensibilizzare le coscienze e alimentare la speranza in un futuro migliore. Il Presidio del libro-Magna Grecia di Policoro aderisce alla manifestazione annuale, con un fitto programma che coinvolge Istituti scolastici e la biblioteca comunale.

Tra gli ospiti della manifestazione la dr.ssa Marta GOLIN che tratterà dell’origine e dell’evoluzione dell’Homo Sapiens, lo scrittore Giuseppe BALENA che presenterà il suo libro “Il WEB nascosto”, la dott.ssa Carolina INNELLA che presenterà il progetto “School living lab” sull’economia circolare, Uccio SANTOCHIRICO del Movimento “The economy of Francesco” e Letizia PALMISANO che domenica 2 ottobre, alle ore 10 nella biblioteca comunale, presenterà il suo libro “10 idee per salvare il pianeta prima che sparisca il cioccolato”. Sempre domenica 2 ottobre, ma alle ore 17.30 nella Sala consiliare del Comune, un interessante fuori programma con la scrittrice Piera CARLOMAGNO che presenterà il suo ultimo romanzo “Il taglio freddo della luna”, nel qualela protagonista Viola Guarino, anatomopatologa consulente della Procura della Repubblica di Matera, sarà alle prese con la sua terza indagine, proprio nella fascia jonica lucana.