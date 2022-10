Sant’Ilario di Atella è il borgo lucano al centro dello studio insieme ad altri due paesi

Appuntamento da non perdere lunedì 31 ottobre a Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza, per la presentazione del libro di Donato Antonio Telesca, dal titolo "Borgologia". Un testo di grande attualità e di notevole importanza per gli appassionati di storia e alla riscoperta di luoghi a molti sconosciuti, con i tanti piccoli borghi sempre ricchi di tradizioni. Una sorta di viaggio virtuale che intreccia passione e studio. Il libro di Telesca approfondisce un tema di straordinaria attualità in Italia è ancora di più in Basilicata: quello del destino di tanti piccoli paesi e Borghi nelle aree interne del nostro Paese. La ricerca di grande valore si basa sull’analisi di 3 comunità collocate in diverse aree geografiche dell’Italia, le Marche, la Valle D’Aosta e la Basilicata. Sant’Ilario di Atella è il borgo lucano al centro dello studio.

Il destino di queste comunità è nelle mani di chi ci abita innanzitutto ma servono scelte e programmazioni che consentono servizi e qualità della vita che siano “incoraggianti”. Telesca ci parla di Borghi digitali, di Borghi Smart e di Borghi artistici. Alla presentazione del volume insieme all’autore ed all’editore il professore Lucio Attorre, parteciperanno il sindaco di Sant’Arcangelo Salvatore La Grotta è un’attiva associazione culturale del posto Archistratega con Giambattista La Grotta e Francesco De Marco. L’Onorevole Vito De Filippo, che è stato per 2 volte presidente della regione ed ha avuto incarichi di Governo a livello nazionale, di soffermerà soprattutto sul Recovery Fund e sulla programmazione comunitaria che riserva alle aree interne ed ai Borghi filoni finanziari di grande interesse. L'evento, patrocinato dall'Amministrazione comunale di Sant'Arcangelo, avrà luogo presso la Sala Polivalente con inizio fissato per le ore 18.00.

Claudio Sole