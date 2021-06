Dal 17 luglio al 5 agosto, prevista la presenza di grandi nomi della lirica, titoli d’opera e concerti sinfonici

“Fiat lux”, sia fatta la luce. Parte la 47esima edizione del Festival della Valle d’Itria che si svolgerà dal 17 luglio al 5 agosto a Martina Franca. Luci che si accenderanno, come ormai consuetudine, nell’atrio dello storico palazzo ducale a seguire nel Chiostro di San Domenico e delle antiche masserie della Valle. Venti serate di grande musica, cultura e rivoli di storia di questo storico e grande evento della Valle d’Itria. Prevista la presenza di grandi nomi grandi nomi della lirica fra rari titoli d’opera, oratori, recital e concerti sinfonici in un programma ideato dal direttore artistico Alberto Triola e dal direttore musicale Fabio Luisi, con l’approvazione della Fondazione Paolo Grassi, ente promotore del Festival, presieduta dall’inossidabile Franco Punzi. Serata inaugurale, come da tradizione, nell’Atrio del Palazzo Ducale, dove sarà allestita anche quest’anno la platea nel pieno rispetto delle normative di sicurezza con La Creazione di Franz Joseph Haydn (17, 23 e 31 luglio), affidata alla bacchetta di Fabio Luisi e proposta nella versione in italiano a cura di Dario Del Corno, rivista per l’occasione da Filippo Del Corno. A Martina Franca l’oratorio di Haydn, su libretto del barone Gottfried van Swieten – ispirato oltre che alle pagine del Libro della Genesi, al Paradise Lost di Milton (1667) – sarà presentato in forma scenica con la regia di Fabio Ceresa, le scene di Tiziano Santi e i costumi di Gianluca Falaschi. Si rinnova la collaborazione con l’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, mentre c’è la novità del debutto del Coro Ghislieri, gruppo in residenza permanente al Centro di Musica Antica della Fondazione Ghislieri di Pavia, una della realtà italiane più originali nel campo della musica storicamente informata, diretto da Giulio Prandi. Nel cast nel ruolo di Rafael Alessio Arduini, per la coppia Adamo ed Eva, due giovani artisti dell’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti”: il baritono catalano Jan Antem e il soprano Sabrina Sanza. Le coreografie saranno eseguire dai danzatori della Fattoria Vittadini. Una programmazione di grande eccellenza in termini di contenuti musicali. “Un cartellone – precisa il direttore artistico Alberto Triola – che delinea un leggibilissimo percorso storico e culturale che prende le mosse dal barocco napoletano di Alessandro Scarlatti e Nicola Porpora per arrivare al Classicismo viennese di Haydn e quindi fino a Schubert”. Il titolo del cartellone “Fiat Lux” dice tante cose. “Quel nuovo inizio, dato dalla necessità impellente di un’autentica ricreazione del mondo – aggiunge Alberto Triola - che presuppone il fallimento, il naufragio e di conseguenza l’abbandono di quello fino ad oggi conosciuto, che ci si rivela ad un tratto irrimediabilmente e sorprendentemente vecchio o che, dualmente, fa scoprire noi tragicamente inadeguati”.

Oreste Roberto Lanza