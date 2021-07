Send by email

Caldo intenso ed afoso che secondo gli esperti meteo dovrebbe resistere fino a domenica pomeriggio

E' in arrivo una nuova fiammata dell'anticiclone africano, che da oggi, mercoledì 7 luglio, riporta le temperature a toccare i 40 gradi al Sud e a sfiorarli al Centro. Caldo intenso ed afoso che secondo gli esperti meteo dovrebbe resistere specialmente sulle regioni meridionali fino a domenica pomeriggio, giornata in cui dovrebbe lasciare, a partire dalla sera, spazio a temperature meno torride e in media con il periodo.

Dunque caldo da bollino arancione oggi a Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia e Rieti; allerta gialla per il maltempo invece in Piemonte. Da noi in regione le zone che soffriranno maggiormente il caldo sono quelle del materano e l'area sud della regione.