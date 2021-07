Il velivolo era decollato dall’aeroporto di Bari-Palese

Due giovani appassionati di volo, Francesco Passeri, di 33 anni, di Castellaneta, in provincia di Taranto, e Giuseppe Catano, di 28 anni, di Canosa di Puglia, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, sono deceduti sul colpo ieri dopo essere precipitati con un Piper PA28 decollato dall’aeroporto «Karol Wojtyla» di Bari-Palese circa mezz’ora prima a Savelletri di Fasano, in località Coccaro. Dagli accertamenti in corso i due ragazzi stavano compiendo un volo di esercitazione: Passeri, il più anziano dei due, era l’istruttore, Catano l’allievo. Francesco Passeri era noto a Castellaneta e in tutto il Tarantino per la sua passione per il pugilato, oltre che per il volo, mentre Catano amava le attività sportive e le escursioni all’aria aperta. Il piccolo Piper di colore bianco è precipitato nel brindisino in una piana di ulivi secolari, a cento metri circa dal con fine con la Terra di Bari.

L’accaduto non è passato inosservato, tanti i testimoni, molti dei quali si sono poi radunati, spaventati ed incuriositi, sul luogo dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, ma è stato subito chiaro che per i due occupanti del velivolo non c’era più nulla da fare. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ha aperto un fascicolo d’indagine per disastro e duplice omicidio colposo a carico di persone non identificate: un atto dovuto, da parte dell’ufficio inquirente, per potere seguire tutti gli accertamenti tecnici finalizzati a comprendere nel dettaglio la dinamica della tragedia.

A quanto ricostruito, Passeri e Catano sono stati sbalzati entrambi fuori dall’abitacolo dopo il violento impatto con il terreno. Il pubblico ministero Alfredo Manca ha disposto l’esame autoptico sui due corpi. Indagini tecniche sono state già avviate per verificare se il velivolo abbia subito un’avaria prima di precipitare. Anche l’Ansv ha aperto una sua inchiesta di sicurezza sull’incidente.

Silvia Silvestri