Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi del caso e il controllo del traffico

Grave incidente stradale stamattina sulla strada Statale 18 nei pressi di Maratea, a confine tra la Basilicata e la Calabria in territorio di Tortora. A perdere la vita un uomo originario di Praia a Mare che per cause in fase di accertamento ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guardrail.

Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi del caso e il controllo del traffico, che ha subito dei rallentamenti con delle deviazioni su percorsi alternativi. I Sanitari del 118 sono intervenuti richiedendo anche l'impiego dell'elisoccorso.