I tre molto giovani erano originari di Castrovillari, anche quattro feriti

È di tre morti e quattro feriti il grave bilancio di un terribile incidente stradale verificatosi questa mattina intorno 11.00 sulla strada Statale 106, in territorio di Cassano allo Jonio, zona Sibari, in provincia di Cosenza.

Nel terribile impatto sono state coinvolte due autovetture, che per cause in fase di accertamento si sarebbero scontrate frontalmente nel corso di una manovra azzardata. Le tre vittime, tutte molto giovani, erano originarie di Castrovillari. Sul posto i Carabinieri, Vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasportato in ospedale altri quattro feriti che erano a bordo delle due automobili. Sul posto è intervenuta anche l'eliambulanza.