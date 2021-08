Un italiano su due (50%) trascorrerà Ferragosto fuori casa mettendosi in viaggio per raggiungere parenti o amici

Rosso e verde. Sono i colori del Ferragosto di quest'anno in Italia: rosso per il caldo torrido di queste ore e verde per il Pass che da alcuni giorni sta "regolando" una serie di attività. La festa che in passato rappresentava il culmine della Bella stagione anche nel 2021 deve fare i conti con la Pandemia e il rischio contagi. Una stretta è in arrivo, quindi, nelle prossime ore per scongiurare il rischio che si creino pericolosi assembramenti. Addio, quindi, al classico falò in spiaggia, allo spettacolo dei fuochi d'artificio e alla sagre. Sono già tante le ordinanze comunali che vietano di recarsi in riva al mare la notte di domenica.

Le forze dell'ordine saranno impegnate, quindi, sia nelle località di mare ma anche nelle grandi città dove verranno impiegati anche droni. Parte dell'attività sarà affidata anche a personale in borghese in modo da potere svolgere le verifiche in modo non invasivo soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo del Green pass nelle zone della movida e dei locali: non si escludono controlli a campione. Un italiano su due (50%) ha deciso di trascorrere Ferragosto fuori casa mettendosi in viaggio per raggiungere parenti o amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una semplice gita magari con il tradizionale picnic.

Emerge da una indagine Coldiretti/Ixè divulgata in occasione del weekend da bollino rosso sulle strade italiane per le partenze del "capodanno" dell'estate, ancora condizionato dagli effetti della pandemia con il 28% dei cittadini che dichiara di trascorrerlo a casa a risposare mentre per un altro 20% si tratta di un giorno come gli altri. Il Ferragosto - sottolinea la Coldiretti - resta comunque il momento clou delle vacanze degli italiani che anche quest'anno hanno scelto di concentrare le ferie nel mese di agosto per la grande maggioranza.