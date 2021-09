Send by email

La manifestazione è in svolgimento a Padova dal 23 al 25 settembre

I siti Unesco presenti in Basilicata come, il parco delle Chiese rupestri dei Sassi di Matera e il Parco nazionale del Pollino, stanno partecipando al "Salone mondiale del turismo dedicato ai siti Unesco", grazie a Mirabilia Network, l'associazione di Unioncamere a cui aderisce anche la Camera di commercio della Basilicata: lo ha annunciato, in una nota, l'ufficio stampa dell'ente camerale lucano.

La manifestazione, che ricordiamolo è in pieno svolgimento a Padova dal 23 al 25 settembre, "è un'occasione di riflessione sui beni dell'Unesco, sull'importanza che rivestono anche per lo sviluppo di un turismo culturale, capace di contribuire con il suo impulso a una crescita economica delle comunità locali".