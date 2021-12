Send by email

Era corrispondente de “Il Quotidiano del Sud” per l'area jonica e Pollino-Sibaritide

È morto Giuseppe Savoia, collega di 57 anni de “Il Quotidiano del Sud” che curava da decenni la cronaca dell’area ionica della Calabria. E’ venuto a mancare questa mattina alle 7 all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Lascia una moglie e due figli, la benedizione si terrà domani alle ore 15.00 presso il cimitero di Rossano. L’aggravarsi della situazione aveva reso necessario qualche giorno fa il trasporto nel nosocomio cosentino per essere ricoverato poi del reparto di terapia intensiva. Mario Pino, così lo chiamavano amici e conoscenti, faceva parte del Circolo della Stampa Pollino-Sibaritide di cui era anche molto attivo.

«Abbiamo da poco appreso della scomparsa di un nostro concittadino, una colonna dell'informazione locale, Giuseppe Savoia, giornalista de Il Quotidiano del Sud, morto a soli 57 anni per complicanze da Covid 19». Così l'amministrazione comunale di Corigliano Rossano commenta la scomparsa di Savoia. «Un giornalista attento e fortemente legato al suo territorio e alla sua città - conclude la nota - che oggi lo piange con sincero e affranto dolore, come tutti noi. Il nostro sentito abbraccio va alla moglie e ai figli». Il Cdr del Quotidiano del Sud ha diffuso una nota in cui afferma di stringersi «attorno al dolore della moglie e dei due figli di Giuseppe Savoia, lavoratore instancabile e collega prezioso».