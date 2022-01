Send by email

I Vigili del fuoco hanno trovato il corpo nella tarda mattinata di ieri a Chiavazza di Biella

La causa forse un improvviso malore. Teresa Cupparo, 57 anni, originaria di Francavilla in Sinni in provincia di Potenza, è stata trovata morta nella mattinata di ieri all'interno della sua abitazione a Chiavazza di Biella. Sono stati i Vigili del fuoco a fare la terribile scoperta, entrati nell’appartamento forzando una finestra.

La donna, madre di due figli, conosciuta anche per la sua attività di assistenza in ospedale al servizio di persone bisognose di cure non rispondeva al telefono e al citofono di casa. Appena è stato lanciato l'allarme poco dopo è avvenuta la terribile scoperta.