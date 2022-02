Nel centro storico illuminato dai colori dell’amore dal 10 febbraio al 6 marzo

Quando si sente forte l’amore, si può tranquillamente pensare di aver ricevuto un sguardo verso l’eternità. Il vero amore non si riconosce per ciò che chiede, ma per ciò che offre. Un vecchio adagio diceva che: La vita è un sonno, l'amore ne è il sogno, e avrete vissuto se avete amato. Per molti nella storia antica l’amore era ed è un desiderio divenuto saggezza; del resto l'amore non vuole possedere, vuole semplicemente amare. Questi rinnovati e intensi respiri, da qualche giorno, fino al prossimo 6 marzo, si avvertono nella città di Martina Franca, per il tempo a noi concesso, da una giornata illuminata dal caldo sole invernale, riusciamo a porre lo sguardo nelle strade e nei bellissimi vicoli del centro storico dell’eterna isola felice del centro jonico. L’iniziativa voluta e organizzata dall’associazione culturale Extravaganza, con la collaborazione di diverse associazioni presenti sul territorio, patrocinata dal Comune cittadino, Assessorato al Turismo si chiama “Innamòrati a Martina – Innamoràti a Martina”. Attenzione a dove sono riposti gli accenti perché il suono e il significato danno origine a due momenti importanti: quello legato all’amore nella sua piena assenza, all’altro è legato alla città nel suo valore turistico e storico. Particolari luminarie e caratteristici kiss point creano un’atmosfera romantica indicando un percorso che da corso Messapia, passando per piazza XX Settembre, si snoda negli angoli più suggestivi del centro storico, fino a corte Marangi.

Ogni kiss point è caratterizzata da un diverso cartello con una frase d’amore di una canzone di Lucio Dalla al quale gli organizzatori hanno voluto rendere omaggio nel decennale della sua scomparsa. Il kiss point di corso Messapia è stato allestito con la collaborazione dei commercianti del Comitato di via. “Gli eventi, in qualsiasi periodo dell’anno – sottolinea l’assessore al Turismo Gianfranco Palmisano - rivestono un’importanza strategica per la promozione turistica del nostro territorio e contribuiscono a imprimere un’azione propulsiva all’economia. Per questo, in vista della festa di San Valentino e per alcune settimane successive abbiamo patrocinato l’evento che ci ha proposto l’associazione culturale Extravaganza. La manifestazione è dedicata, come si evince dal titolo, a tutte le persone innamorate e a quelle che si vogliono innamorare e, soprattutto, a tutte le forme di amore”. Bellezza e storia di questo borgo di grande letteratura avvolta in un sognodi una notte di mezzo inverno, dal profumo dell’amore. Del resto siamo nati tutti per amare, principio dell’esistenza ed unico suo fine. Ecco perché vale la pena fare un salto a Martène.

Oreste Roberto Lanza