Avvenuto in un villaggio turistico a valle, a poche decine di metri dalla statale 106

Scoppia una bombola di gas, salvi per grazia ricevuta, una giovane mamma ed il suo bambino di 5 anni che in quel momento si trovavano all'esterno della dimora. Il botto è avvenuto a Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza in località Borgo Roseto un villaggio turistico a valle, a poche decine di metri dalla statale 106.

Da quello che si è appreso, la signora originaria di un paese della Basilicata, da qualche tempo domiciliata in paese, si trovava nelle immediate vicinanze della sua villetta a schiera insieme al suo bimbo, quando ha iniziato a sentire odore di gas. In quel momento aveva una stufa per riscaldarsi, e resasi conto del pericolo, non ha perso tempo a prendere in braccio il figlioletto e allontanarsi dall'abitazione che dopo un minuto ha preso fuoco, con le fiamme che hanno interessato sia il piano terra che il primo piano. Le urla della donna, hanno attirato le attenzioni dei vicini di casa che sono corsi in strada per verificare l'accaduto, lanciando l'Sos. Sul posto Carabinieri, Vigili del fuoco e Polizia Municipale.