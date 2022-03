I ladri si sono introdotti nella Basilica e hanno rubato la croce, il libro sacro e una croce d'argento

Incredibile furto a Bari nella Basilica di San Nicola. Qualcuno si è introdotto all'interno della chiesa simbolo della città, irrompendo da un'inferriata laterale della chiesa poco in vista. Aperta la teca nella quale è custodita la statua del Santo, è stato rubato l'anello, il libro del Santo, una croce d'argento e tutte le offerte.

I ladri non hanno distrutto il vetro che proteggeva la statua, rimasto intatto, ma l’hanno semplicemente aperto, prima di compiere il furto e fuggire con la refurtiva. Sono già iniziate le indagini della Polizia intervenuti tempestivamente sul posto per i relativi rilievi.Al momento le Forze dell’Ordine preferiscono non rilasciare dichiarazioni ufficiali ma sono certi di poter far luce sul deplorevole crimine commesso.

Silvia Silvestri