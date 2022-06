Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Paul David Hewson si sta godendo la bellezza della Puglia, voci indiscrete nominano Matera tra le sue tappe

Era proprio Bono Vox, voce storica e colonna del gruppo musicale U2 in giro ieri sera a Bisceglie, nella vicina Puglia. In tanti hanno cominciato a chiedersi se l’uomo davanti ai loro occhi fosse proprio lui, poi la conferma, prima da parte della Questura di Taranto, poi dalle foto di alcuni fan che oggi non hanno lasciano nessun dubbio. Scortato, l’artista ha visitato il centro storico, la Cattedrale e alcuni punti particolarmente suggestivi della cittadina barese.

E’ da diversi giorni che il frontman degli U2 si sta godendo la bellezza della Puglia e un po’ di relax, voci indiscrete nominano Matera tra le sue tappe. Qualche settimana fa era stato avvistato nel Salento, un paio di giorni fa a Martina Franca e all’aeroporto di Grottaglie, ieri era a Bisceglie dove ha alloggiato a Casale San Nicola. Accompagnato dai suoi bodyguard, Paul David Hewson, il vero nome di Bono, ha evitato i suoi fans prediligendo giornate tranquille alla scoperta del territorio.

Silvia Silvestri