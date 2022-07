Edito da Ad Maiora, sarà illustrata il prossimo 28 luglio a Trani

Anche la Basilicata con le sue bellezze e il suo incredibile patrimonio storico-culturale, i suoi paesaggi a tratti ancora incontaminati, il buon cibo e il vino, nella guida di Beppe Convertini, il presentatore Rai di origini tarantine edito da Ad Maiora, la casa editrice di Trani con sedi in tutto il sud, del patron dott. Giuseppe Pierro. La guida, dal titolo “In viaggio con Beppe Convertini”, sarà presentata giovedì prossimo 28 luglio a Trani alle ore 19 nella sede dell’associazione culturale Forme, - galleria internazionale Belmondo. Sarà la giornalista lucana Francesca Rodolfo, volto di punta di Telenorba, a moderare la serata attraverso un vero e proprio percorso illustrato ricco di emozioni, sugli scorci incantevoli del nostro meraviglioso Paese, fra tradizioni, usi, costumi, ma anche dialetti, monumenti, bellezze naturali ed eccellenze enogastronomiche.

Il volume, composto da 160 pagine, è suddiviso per regioni, ed è ricco di fotografie e consigli legati anche a ristoranti e alberghi, dove Convertini espone le migliori tipicità di ogni regione, che vale la pena di scoprire e apprezzare, raccolte nei viaggi che l’autore ha realizzato grazie a “Linea Verde” e “Azzurro - storie di mare” in onda su Rai Uno, e che ha voluto condividere con tutti. Il progetto è una nuova sfida anche per la casa editrice Ad Maiora, che con questo nuovo ambito dedicato alle guide turistiche, esce dagli schemi dell’editoria settoriale - specializzata nel diritto, nell’economia, nella sfera medica e ingegneristica, che fino ad ora l’ha resa eccellenza di Puglia - e si apre a nuovi orizzonti. “Puntiamo molto su questo nuovo progetto - ha spiegato Giuseppe Pierro - che ha l’obiettivo di far conoscere non solo le grandi città già ampiamente visite, ma soprattutto i piccoli borghi, ancora inesplorati e per questo quasi incantati.

La nostra casa editrice sceglie così di entrare nelle vacanze di tutti, accompagnando il turista a spasso tra le nostre regioni ricche di storia e cultura”. Interverrà l’autore Beppe Convertini. I saluti sono affidati al sindaco Amedeo Bottaro, ad Elena Brulli - presidente dell’associazione culturale Forme, all’editore di Ad Maiora, Giuseppe Pierro. Al termine della presentazione, seguirà il firmacopie.