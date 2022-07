Nicola Sammarco: produrremo cartoni animati come impresa e come educazione all’ecologia

A Taranto nasce Nasse Animation Studio: prima società benefit nel campo del cinema d’animazione in Italia. Qualche giorno fa l’inaugurazione della sede nella città vecchia di Taranto a Palazzo Gennarini, ora sede di una accademia di formazione per l’animazione. Alla presenza del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, insieme con tutta la sua giunta, il tarantino Nicola Sammarco, nato e cresciuto nella città vecchia, ha presentato la nuova iniziativa in campo cinematografico che si realizzerà con il supporto di un’impresa dedita a queste attività: “Produrremo cartoni animati come impresa, ma penseremo a quello che possiamo fare a parte il business”.

Un cartone animato come educatore all’ecologia. “si deve pensare al sociale e al territorio. Con Nasse stiamo cercando di creare progetti che possano cambiare il sistema dal punto di vista ecologico”.

Un’azienda con un nome tutto tarantino, Nasse: “la nassa è l’antico strumento dei pescatori, fatto a mano, sostenibile, capace di pescare solo il necessario. Il termine vuole essere la prosecuzione dell’antica tradizione dei pescatori di città vecchia, innovata per educare e formare invece che pescare”. Una prima serie con il protagonista Nicopò: “è cento percento green, non solo per le tematiche, ma soprattutto per l’utilizzo dei rifiuti per costruire i set, gli sfondi del cartone animato”. Azienda con diversi dipendenti fresca di nascita appena nel 202° in piena pandemia con tante idee e progetti: “sicuramente non solo Nasse, ma anche AnimaTà Accademy, formazione e produzione sono fortemente per insegnare l’animazione, con alcuni dei corsi totalmente gratuiti: formazione per creare un sistema intorno ai cartoni animati”.Corsi che pare inizieranno dopo l’estate: “da settembre chi frequenterà i corsi vedrà i progetti in corso e impareranno cosa significa produrre davvero”. Il gruppo di collaboratori che ha realizzato l’inaugurazione, Nunzia Marzella, Silvia Nisco Roberta Visconti, è lo stesso che continua a lavorare per la visione del cartone animato, Nicopò, prossimo all’uscita. Un appuntamento che ha mostrato non solo una nuova idea di un progetto animato, ma la fatica che ruota intorno alla creazione di contenuti, le donne e gli uomini che dedicano il loro tempo alla buona riuscita di una semplice idea. Il Sito Web è: http://www.nasseanimationstudio.com

Oreste Roberto Lanza