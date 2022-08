A Bari condannato il comportamento di alcuni ragazzini del San Paolo

Durante un concerto nel rione San Paolo di Bari, organizzato dal Comune nell’ambito di una rassegna che porta gli eventi culturali anche nelle periferie, un gruppo di ragazzi non ancora identificati, probabilmente minorenni, hanno lanciato dei sassi contro l’orchestra della Fondazione Petruzzelli.

Dopo il grande successo del primo appuntamento di Municipi Sonori a Santo Spirito, i musicisti dell'orchestra della Fondazione Teatro Petruzzelli, diretti per l’occasione dal maestro Paolo Lepore, hanno gratuitamente fatto tappa nel parco Giovanni Paolo II nel quartiere San Paolo, uno spazio verde, riaperto da poco in un quartiere periferico diventato per una sera un palcoscenico d'eccezione per una serata di grande musica e spettacolo. Peccato i musicisti abbiamo dovuto lasciare il palco, colti alle spalle da una violenza ingiustificata. Fortunatamente nessuno si è ferito ma l’esibizione è stata chiaramente interrotta. Dopo circa un’ora sul palco è salito l’assessore alla Cultura Ines Pierucci e successivamente al suo intervento ed all’incoraggiamento degli spettatori, i musicisti hanno ripreso il concerto rispondendo con la musica alle barbere provocazioni realizzate sotto gli occhi sconvolti quanto imbarazzati dell’ampio pubblico presente.

Silvia Silvestri