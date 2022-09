Appuntamento teatrale come vera terapia di coppia per scongiurare il divorzio, tra equivoci e risate

Conta oltre 70 repliche in un solo mese, ben 300 in tre anni, con una menzione speciale premio SIAE per lo spettacolo più replicato in Italia. Lo spettacolo che ha girato l’Italia da Nord a Sud, Milano, Perugia, Corigliano Calabro e Napoli, si chiama “Mi separo1”, diventato “Mi separo 2” (giunto già alla sua 87 esima replica in 7 mesi) portato sul palcoscenico dalla compagnia barese “Piccola Ribalta” con la coppia che scoppia di soli risate e applausi finali. Uno spettacolo con la voglia di ridere su un argomento difficile da spiegare, tutt’altro generatore di relax.

Proposto lo scorso 3 settembre a Martina Franca, presso l’atrio dell’Ateneo Bruni” facendo registrare il tutto esaurito con più di 1000 partecipanti, gli organizzatori hanno inserito in cartellone altre 4 date nella città dei trulli: 1- 2 e 8 e 9 ottobre prossimo. (sabato alle ore 21.00 e la domenica alle ore 18.00 al Teatro comunale Cappelli). Protagonisti dello spettacolo sono l’attore Franco Spadara, Simonetta Paolillo, marito e moglie anche nella vita, oltre che nella pièce, e Valentina Gadaleta. Le Scenografie di Gianna Pellicciaro, con la Regia di Franco Spadaro. Una storia che mette a nudo le dinamiche della vita matrimoniale rivelandone i malesseri e incomprensioni che sfociano in divertenti scambi di battute, dal sapore decisamente poco inglese; raccontano il disagio della vita coniugale e che li porterà ad affrontare la terapia di coppia per scongiurare il divorzio con la complicità del pubblico. Uno spettacolo con una verve stilistica diversa dal solito con l’obiettivo di esaltare l’equivoco provocando tante risate dall’inizio alla fine.Un appuntamento teatrale come vera terapia di coppia per scongiurare il divorzio, tra equivoci e risate utile a ricostruire più che spezzare l’unione di coppia e dove probabilmente si possono trovare idee per una riconciliazione come sottolinea il regista Franco Spadara: “è uno spettacolo terapeutico. Al contrario della premessa nel sottotitolo “si entra in coppia e si esce single”. Restituisce con la sua comicità la consapevolezza della diversità dei sessi. Dissipatore dei piccoli inevitabili drammi quotidiani della coppia che al termine delle piece genera guarigioni piuttosto che il contrario. Come dice il protagonista durante lo spettacolo: la felicità viene dall’accettazione. Avete un accetto? “ . Un appuntamento teatrale tutto da vedere e per rispondere a quella famosa battuta del comico e scrittore statunitense Groucho Marx che a proposito del matrimonio disse: “Il Matrimonio è un Istituto meraviglioso, ma chi vorrebbe vivere in un Istituto?”. Chi vuole vivere in questo istituto alzi la mano.

Oreste Roberto Lanza