Irina Bokova “Gli insegnanti costituiscono un fondamento essenziale della forza a lungo termine di ogni società”

Gli insegnanti sono e devono rimanere principale punto di riferimento per le generazioni passate e future. Tante le riflessioni necessarie sul ruolo di questi professionisti nella società attuale, sulle sfide che affrontano quotidianamente, sulle difficili condizioni di lavoro a cui sono spesso sottoposti e sulla necessità di investire sulla loro professione. Nelle scorse ore, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha firmato un nuovo decreto la cui principale novità sono i criteri per l’attribuzione delle risorse per la valorizzazione del personale docente, tra cui un aumento di stipendioanche se nonancoraper tutti. Per ora infatti, potranno beneficiare della misura solo gli insegnanti che decidono di non trasferirsi e continuare a lavorare in scuole che fanno parte di territori più disagiati.Il fondo prevede uno stanziamento da 30 milioni di euro l’anno grazie al Pnrr ma in tanti si aspettavano qualcosa di più e di più strutturtato. Con l'adozione dell'Obiettivo 4 di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, "Istruzione di qualità", gli insegnanti vengono riconosciuti come soggetti chiave per l'attuazione dell'Agenda 2030 sull'educazione. Il loro impegno infatti è considerato fondamentale “per fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti, con l'obiettivo di incrementare il livello di alfabetizzazione globale e ridurre l'abbandono scolastico precoce, contribuendo a migliorare la vita delle persone e a raggiungere lo sviluppo sostenibile”.



Ogni anno il 5 ottobre, data in cui si celebra la giornata mondiale degli insegnanti, l’UNESCO organizza vari eventi per sottolineare l’importanza della formazione e il ruolo degli insegnanti insieme ad alcuni partner, in particolare l’UNICEF, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro ed Education International, la federazione internazionale che raggruppa le sigle sindacali degli insegnanti, con l’obiettivo di promuovere un’istruzione di qualità, inclusiva e paritaria e garantire opportunità di apprendimento permanente per tutti. Di seguito il messaggio del Direttore Generale dell’UNESCO Irina Bokova in occasione della Gioranata degli Insegnanti: “Gli insegnanti costituiscono un fondamento essenziale della forza a lungo termine di ogni società – essi forniscono ai bambini, ai giovani e agli adulti le conoscenze e le competenze necessarie per soddisfare le proprie potenzialità. Tuttavia, in tutto il mondo, troppi insegnanti non hanno la libertà e il sostegno di cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro, che è di vitale importanza. È per questo che il tema della Giornata Mondiale degli Insegnanti di quest'anno - "Teaching in Freedom, Empowering Teachers" - ribadisce il valore degli insegnanti e riconosce le sfide che molti incontrano nel corso della loro vita professionale in tutto il mondo. Essere un insegnante accreditato significa avere accesso a una formazione di alta qualità, salari equi e opportunità continue per lo sviluppo professionale. Significa anche avere la libertà di sostenere lo sviluppo di curricula nazionali e l'autonomia professionale per scegliere i metodi e gli approcci più adeguati che permettano un'educazione più efficace, inclusiva ed equa. Inoltre, significa essere in grado di insegnare in totale sicurezza durante i momenti di cambiamento politico, instabilità e conflitti. In molti paesi, tuttavia, la libertà accademica e l'autonomia degli insegnanti sono sotto pressione. Ad esempio, nelle scuole primarie e secondarie in alcuni paesi i rigidi schemi di responsabilità hanno esercitato un’enorme pressione sulle scuole affinché fornissero risultati su test standardizzati, ignorando la necessità di assicurare un curriculum di ampio respiro che soddisfi le diverse esigenze degli studenti. La libertà accademica è fondamentale per gli insegnanti a tutti i livelli di istruzione, ma è particolarmente importante per gli insegnanti di istruzione superiore, sostenendo la loro capacità di innovare, esplorare e rimanere al passo con le più recenti ricerche pedagogiche. A livello universitario gli insegnanti sono spesso impiegati a tempo determinato e su base contingentale. Ciò può generare a sua volta una maggiore insicurezza del lavoro, minori prospettive di carriera, un carico di lavoro più elevato e stipendi inferiori - fattori che possono limitare la libertà accademica e danneggiare la qualità dell'istruzione che gli insegnanti possono offrire.



A tutti i livelli di istruzione, la pressione politica e gli interessi commerciali possono porre dei freni alla capacità degli educatori di insegnare in libertà. Gli insegnanti che vivono e che lavorano in paesi e comunità colpiti da conflitti e instabilità affrontano spesso sfide maggiori, tra cui aumento dell'intolleranza, discriminazione e restrizioni sulla ricerca e sull’insegnamento. Quest'anno è il 20° anniversario della Raccomandazione dell'Unesco del 1997 sullo Status del personale insegnante di istruzione superiore, che integra la raccomandazione UNESCO/ILO del 1966 sullo Status degli insegnanti. Insieme, questi strumenti costituiscono il principale quadro di riferimento sui diritti e sulle responsabilità degli insegnanti e degli educatori. Entrambi sottolineano l'importanza dell'autonomia dell'insegnante e della libertà accademica nella costruzione di un mondo in cui l'istruzione e l'apprendimento sono veramente universali.

Mentre tutto il mondo lavora per realizzare la visione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, ci rivolgiamo ai nostri partner nei governi, nel settore privato e nel mondo dell'istruzione affinché si impegnino a costruire una forza lavoro altamente qualificata, valorizzata e rafforzata. Ciò costituisce un percorso cruciale per la realizzazione dell'Obiettivo 4, che prevede un mondo in cui ogni ragazza, ragazzo, donna e uomo abbia accesso a un'istruzione di qualità e alle opportunità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Ciò significa garantire condizioni di lavoro dignitose e stipendi equi per tutti gli insegnanti, anche a livello universitario. Significa fornire agli insegnanti formazione e sviluppo. Significa aumentare il numero di insegnanti di qualità, soprattutto in quei paesi con un elevato numero di insegnanti impreparati. Significa eliminare restrizioni inutili sulla ricerca e sull'insegnamento e difendere la libertà accademica a tutti i livelli di istruzione. Infine, significa migliorare lo status degli insegnanti in tutto il mondo in un modo che onori e rispecchi l'influenza che essi hanno sulla forza della società.

In questa Giornata Mondiale degli Insegnanti unitevi a noi nel a permettere agli insegnanti di insegnare in libertà affinché ogni bambino e ogni adulto siano a loro volta liberi di imparare - a beneficio di un mondo migliore”.

Silvia Silvestri