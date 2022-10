Irremovibile la volontà di avere ministri di alto profilo e di chiudere entro il 25 ottobre

Ieri pomeriggio la tregua tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi è stata ufficialmente siglata. "Ci lasceremo tutto alle spalle e tra pochi giorni ci sarà il governo". Sembrano esserne convinti entrambi. Su un aspetto la Meloni non arretra, e sottolinea anche ai suoi fedeli di partito: la volontà di avere ministri di alto profilo e chiudere senza perdere tempo, entro il 25 ottobre. Forza Italia chiederebbe un ministero in più di quelli della Lega e finora sono quattro quelli attribuibili a Forza Italia, fra cui gli Esteri per Antonio Tajani. Ad ogni modo, l'esito della trattativa dovrà incastrarsi con i desiderata della Lega, che non vorrebbe rinunciare al Viminale. Salvini sembra essere destinato alle Infrastrutture, FdI intende tenersi stretti Difesa con Adolfo Urso, il Mise probabilmente con l’ex presidente di Confindustria Antonio D'Amato, poi anche Transizione ecologica, Famiglia e Cultura.

Per il Lavoro è concreta l'ipotesi di Marina Calderone, presidente dell'Ordine dei consulenti del Lavoro. Avrebbe anche il compito di riformare le pensioni, anche estendendo agli uomini l’'Opzione donna' per superare la Legge Fornero: in pensione a 58-59 anni e con 35 anni di contributi, ma perdendo fino al 30% della pensione. "Si mettano l'anima in pace: siamo qui per risollevare la nostra Nazione. Sarà un percorso pieno di ostacoli, ma daremo il massimo. Senza mai arrenderci" ha fatto sapere la Meloni criticando gli "attacchi scomposti” della sinistra e definendoli “un vero e proprio insulto ai cittadini che hanno scelto da chi essere rappresentati". Chiaro quanto la Meloni creda fortemente, in merito alla formazione dell'esecutivo, di dover pretendere di avere una squadra fatta dai profili migliori possibili, che le permettano di impostare e attuare il programma e affrontare le emergenze.

Appianate le preoccupazioni in seguito alla tensione emersa dopo lo strappo di FI in Senato ed allo scontro sul caso degli appunti poco carini di Berlusconi, anche in merito all’esclusione dal governo di Licia Ronzulli la questione sembra essere risolta, la conferma nelle parole della stessa Ronzulli: "Il caso Ronzulli non è mai esistito e comunque non esiste più" ha assicurato - Nei prossimi giorni il centrodestra si presenterà unito al Colle, per proporre al Presidente della Repubblica di conferire l'incarico all'on. Meloni, che ha il diritto-dovere di guidare il paese per portarlo fuori dalla crisi". "Credo sia difficile per chiunque accettare di non essere più nella posizione di chi dà le carte – spiega alla stampa Guifo Crosetto, cofondatore di Fratelli d'Italia anche per appiattire le polemiche sul mancato appoggio di Forza Italia a Ignazio La Russa e sul foglietto pieno di critiche nei confronti di Meloni - Lo è per una persona normale, figuriamoci per chi come Berlusconi ha fatto cose straordinarie, da leader in ogni settore della propria attività”. “Il presidente di Forza Italia conosce come nessuno i bisogni e i problemi del mondo produttivo” non esita a dichiarare Crosetto e sottolinea "deve essere portatore della visione di questa parte della società italiana. C'è bisogno della sua visione e della sua esperienza”.

Silvia Silvestri