Tanti gli equivoci su cui riflettere per giungere alla dovuta consapevolezza

Dopo “Mi Separo1” ecco “Mi Separo2”, un altro successo per la compagnia barese “Piccola Ribalta. Le prime due serate al teatro comunale “Cappelli” di Martina Franca, ulteriori repliche per il prossimo mese, hanno già fatto registrare il tutto esaurito. Tanti gli applausi finali per riflettere su un argomento sempre difficile da spiegare, tutt’altro che generatore di relax: un realistico scorcio sulla figura, in costante cambiamento, della famiglia occidentale contemporanea. Uno spettacolo che si consuma tutto durante un invito a pranzo che, di fatto non si consumerà. In “Mi separo 2”, c’è qualcosa in più: una grande tenerezza nei confronti di una generazione quell’attuale che è ancora in bilico tra l’essere figlio e diventare genitore. Tanti le risate, come in “Mi Separo 1”, ancora tanti gli equivoci su cui riflettere per giungere alla dovuta consapevolezza.“È una sagra delle consapevolezze”precisa subito il regista e protagonista l’attore barese Franco Spadaro che incontriamo alla fine dello spettacolo.

Di questo tempo la famiglia per vivere ha bisogno di affiatamento, di essere premurosa o semplicemente essere amorevole con i suoicomponenti?“serve la resilienza, il coraggio e la condivisione per costruire il percorso stabilito. Questo spettacolo è un momento terapeutico non solo per noi, ma per i tanti che vogliono non distruggere ma continuare a costruire. Da quando faccio teatro non litigo più con mia moglie perché abbiamo trovato una formula teatrale ben definita: segnano i motivi di una diversa veduta, la portiamo in teatro condividendola con il pubblico e alla fine ci ridiamo sopra”.

Due momenti teatrali “Mi Separo1” e Mi Separo2”, dove la consapevolezza prevale soprattutto nel monologo finale che appare un riassunto dell’intera interpretazione teatrale: “vero, il monologo finale è il riassunto dei vari momenti dello spettacolo, quelle situazioni buffe e impreviste che riescono a suscitare ilarità nello spettatore ma comprensibile e dovuta attenzione su aspetti importanti del vivere in famiglia”.

Dopo “Mi Separo1” e “Mi separo 2” qual è la giusta continuazione? : “Mi Separo 3”. Ci stiamo lavorando da tempo, credo in teatro agli inizi dell’anno nuovo. Dalla consapevolezza si passera alla saggezza con una certa complicità con le generazioni. Metteremo insieme la velocità dei tempi odierni con la lentezza di un tempo giusto. Passare da una piazza virtuale a quella fisica forse è ormai necessario anche per sentire meglio il respiro di un abbraccio che nel virtuale non c’è mai”. Uno spettacolo come momento di analisi e sintesi di un tempo in cui uomini e donne devono accettarsi per quello che sono con le dovute differenze che possono diventare opportunità di vita appunto come ha fatto il regista Spadaro trasformandole in un momento di emozione con una vera risata che alla fine fa buon sangue.

Oreste Roberto Lanza