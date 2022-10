Un canale specifico per catalizzare l’attenzione del mondo verso la Puglia e viceversa

È in pieno svolgimento nella città di Fasano, in provincia di Brindisi nel triangolo che ha per vertici le città di Bari, Brindisi e Taranto, la prima edizione del Festival Manibus, appuntamento internazionale che connette la sapienza artigiana della Puglia con l’arte contemporanea. Una voce nuova e diversa per suscitare un nuovo sentimento di amore per la cura manuale, per il dettaglio particolare, per il gusto di intraprendere iniziative produttive e affascinanti mestieri, percepiti come desueti, ma dalle enormi potenzialità. Arte e impresa a contatto per condividersi e cercare le giuste dosi per stare insieme creando valore aggiunto non solo economico, per tutelare l’ambiente e il patrimonio storico del territorio. All’interno di questa edizione è stato inserito uno degli appuntamenti più importanti: MANIBUS FOCUS WEEK un canale specifico per catalizzare l’attenzione del mondo verso la Puglia e viceversa.

Gli incontri si svolgono tutti all’interno del teatro sociale di Fasano con personaggi del mondo dell’arte, Impresa, Artigianato, Design e Stili di Vita, eccellenze della cultura d’impresa italiana, che si alternando in un ricco calendario mattutino di Masterclass e una sessione pomeridiana. Un coro di storie, espressioni virtuosa di energia privata al servizio della crescita culturale collettiva che si dibattono attraverso Lectiones Magistrales da parte di Debora Paglieri, AD Gruppo Paglieri SpA, Laura Tonatto Imprenditrice e “naso” professionista, Marilena Pirrelli, Arteconomy – Il Sole 24 ore, Marta Laudani Architetto, Compasso d’oro 2011, e per Bulgari: Angela Lucia Boscaini, Direttore Marketing e Brand Curator Bulgari e Angela Mininni, High Jewelry Expert Bulgari. Grande soddisfazione da parte di Nicola Miulli direttore artistico di MANIBUS che ha precisato: “le mani sono strumenti pensanti, capaci di creare ciò che è utile e contemporaneamente, ciò che è bello.

Con le sole mani, per secoli, i pugliesi hanno squadrato terreni con le geometrie delle pareti a secco, scavato cisterne, costruito norie e trulli, potato ulivi, prodotto vasi che hanno poi riempito di olio e di miti, creando un paesaggio di multiforme bellezza e straordinaria poesia. Alle sue spalle c’è un complesso di azioni e saperi. Sono storie quotidiane di donne e uomini, mestieri, arti e linguaggi. Non lasciamoli cadere nell’oblio”. Previsto la consegna di un premio MANIBUS. un’opera di artigianato e design in edizione limitata, ai relatori quale riconoscimento per l’eccellenza del loro operato. Previsto il finale del FOCUS WEEK in piazza Ciaia a Fasano sabato 22 alle 18.00, con uno spettacolare evento performativo dell’artista Jordi NN tra fuoco, luci e musica diretta dal direttore d’orchestra Silvestro Sabatelli.

Oreste Roberto Lanza