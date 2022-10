Prima donna premier della storia della Repubblica italiana

Nasce ufficialmente oggi il governo Meloni, prima donna premier della storia della Repubblica italiana, pronta ad essere leader di 24 ministri, di cui sei donne. "Questa volta il tempo è stato breve" grazie alla "chiarezza dell'esito elettorale - ha commentato Mattarella specificando inoltre che– è stato necessario procedere velocemente anche in considerazione delle condizioni interne e internazionali che esigono un governo nella pienezza dei suoi compiti". Un rito codificato, scandito dalle norme della Costituzione: il giuramento del nuovo governo Meloni scorre tra parole e firme che contano, con gli sguardi e le movenze più ingessate per chi tradisce l'emozione della prima volta e chi mostra più disinvoltura, avendo già prestato giuramento in passato. La prima a giurare, senza leggere, è stata ovviamente la neo premier Giorgia Meloni, successivamente i due vicepremier Tajani e Salvini.

Le strette di mano con il Capo dello Stato Sergio Mattarella, in primis quella di Giorgia Meloni, chiudono il passaggio di ogni singolo ministro, dopo la formula di rito: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione".

Presenti tra gli ospiti il compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, mano nella mano con la figlia Ginevra, vestita con un abito in panna con piccole frange e sulle spalle uno zainetto. Insieme ai familiari della presidente di Fratelli d'Italia, Giovanna Ianniello e Paolo Quadrozzi, responsabili dell'ufficio stampa.

Di seguito la lista dei ministri:

Ministri senza portafoglio:

Luca Ciriani (ministro rapporti parlamento), Pichetto Fratin alla Pubblica Amministrazione, Roberto Calderoli agli Affari regionali, Sebastiano Musumeci, alle politiche del mare e Sud, Raffaele Fitto agli Affari Europei, Andrea Abodi allo Sport e Giovani, Eugenia Maria Roccella alla Famigia, Natalità e pari opportinità, Alessandra Locatelli alla disabilità, Casellati alle Riforme.

Ministri con portafoglio:

Agli Affari Esteri Antonio Tajani (anche Vice presidente consiglio) all' Interno Piantedosi, alla Goustizia Nordio, alla Difesa Crosetto, allo Sviluppo Economico Adolfo Urso, alle Politiche Agricole Francesco Lollobrigida, alla Transizione ecologica Paolo Zangrillo, alle nfrastrutture Matteo Salvini (anche vice presidente del Consiglio) al Lavoro e Politiche Sociali Marina Calderone, all' Istruzione Giuseppe Valditara, all'Universia e Ricerca Annamaria Bernini, alla Salute Orazio Schillace, al Turismo Daniela Santanché. Sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano.

Silvia Silvestri