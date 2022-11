Send by email

Forse lo scontro a causa della nebbia. Ferite altre due persone

Un 32enne è morto ed altre due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri nel Leccese sulla ss 275. Lo scontro tra un’Opel Tigra e una Fiat Punto si è verificato nel tratto che collega i Comuni di Nociglia e Montesano a quell'ora avvolto da una fitta coltre di nebbia. La vittima è un giovane di 32 anni originario di Brienza in provincia di Potenza ma residente nel leccese.

Un ragazzo di 22 anni di Nociglia, che era con lui a bordo della Opel Tigra, è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Tricase. Non destano preoccupazioni invece le condizioni di una ragazza di 21 anni di Tricase, che si trovava a bordo dell’altra autovettura, ricoverata in codice giallo. Sulla dinamica dell’incidente indagano i Carabinieri.