La vittima si trovava in bici al momento dell'incidente. Indagato il conducente dell'Atm

Luca Marangoni di 14 anni, stava andando in bici a scuola quando, in via Tito Livio, è finito sotto il tram che lo ha ucciso. Inutili i soccorsi del 118 e dei Vigili del fuoco. Il giovane frequentava il liceo Einstein del capoluogo lombardo. La Procura del capoluogo lombardo ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo stradale. Luca aveva origini lucane, la mamma è di Policoro, ed ogni estate erano soliti scendere nella città jonica per trascorrere le vacanze estive al mare insieme ai nonni che vivono in pieno centro cittadino.

Il ragazzo è morto sul colpo - Il personale sanitario, arrivato in codice rosso su automedica e ambulanza, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 14enne. I Vigili del fuoco, accorsi sul luogo della tragedia, hanno estratto il corpo del ragazzo da sotto il tram. La dinamica dell'incidente è affidata alla Polizia, che sta effettuando i rilievi. Sul posto anche il personale dell'Azienda trasporti milanesi. Da una prima ricostruzione, pare che il ragazzino abbia attraversato i binari proprio mentre il tram stava arrivando e l'autista non sia riuscito a frenare in tempo per evitare l'impatto.

Nel frattempo è stata aperta un’inchiesta da parte della Procura di Milano per omicidio colposo risulta indagato il conducente che guidava il tram dell'Atm. Il Pm ha disposto il sequestro del mezzo per le analisi della scatola nera e delle eventuali telecamere di bordo, l'acquisizione dei video della zona e l'autopsia. Sequestrata anche la bicicletta. I magistrati stanno ascoltato i testimoni del tragico incidente.