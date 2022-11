Evento organizzato dalla Conferenza delle Regioni per valorizzare la ricchezza dei territori italiani

Festival delle autonomie, primo evento annuale promosso da regioni e provincie autonome per parlare delle prospettive di un nuovo regionalismo. Il primo appuntamento si terra a Milano il prossimo 5 e 6 dicembre per capire e approfondire quanto e come le regioni possono accrescere il loro ruolo nell’ambito di un bilanciato rapporto con le istituzioni nazionali e locali. Obiettivo: realizzare un progetto per una maggiore autonomia e una concreta autodeterminazione su temi rilevanti del proprio territorio e con maggiori iniziative e risorse. Un confronto istituzionale sulle prospettive future del regionalismo nel nostro Paese, con l’intento di elaborare e costruire proposte utili a potenziare il ruolo e le diverse identità delle venti regioni e delle due province autonome che compongono l’Italia. L’evento avrà cadenza annuale, organizzata in una regione diversa da quella dell’anno precedente, dove verranno dibattuti temi organizzativi dell’ente territoriale insieme con rappresentanti del Governo. Per l’appuntamento di Milano sono stati identificati i temi, almeno cinque, sui quali lavoreranno le regioni e i vari interessati nel corso dei due giorni: le regioni e le reti; modello dell’urbano-regionale; Welfare ed equilibri sociali; Terra e territorio; geopolitica, Europa e PNRR. Il giorno importante sarà quello del 6 dicembre quando alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a villa Reale a Monza, i Governatori di tutte le regioni rinnoveranno il patto di collaborazione confermando la rete tra le regioni ossia la conferenza delle regioni.

Uno con carattere di promozione dei territori ed un altro più a carattere istituzionale con contenuti a corredo della firma dell’intesa ex articolo 117 comma 8 della Costituzione. Una prima volta di tutte le regioni che hanno cominciato a pensare di programmare eventi di tale portata per migliorare l’intesa tra le burocrazie, tra i dirigenti delle regioni e soprattutto tra gli stessi presidenti. Regionalismo, decentramento una probabile nuova visione su cui riportare il tema a contenuti concreti e realistici alla luce di quelli che sono le nuove e diversificate esigenze del territorio. Il regionalismo, in Italia, è il processo di decentramento che ha portato a concedere autonomia legislativa e amministrativa alle regioni italiane. Madecentramento eautonomia sono complementari tra loro. Lo sviluppo delle autonomie territoriali garantisce un importante decentramento di funzioni, mentre il decentramento amministrativo consente di avvicinare i servizi erogati e le funzioni ai destinatari di essi. Su quest’ultima funzione l’approfondimento si fa necessario per rispondere agli effettivi bisogni della vita dello specifico territorio.

Oreste Roberto Lanza