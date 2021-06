Troiano: “Tanta soddisfazione in quanto è il risultato di grande impegno profuso negli anni”

Il Comune di San Paolo Albanese, in provincia di Potenza, ha ricevuto una pregevole segnalazione da parte del Ministero della Cultura per il progetto “Museo della Cultura Arbëreshe”. Alla VII^ edizione del Premio Nazionale del Paesaggio del Consiglio d’Europa, svoltosi nel marzo scorso, il progetto del comune di San Paolo Albanese, tra i 96 progetti presentati da tutta Italia ha lasciato il segno per elaborazione e contenuto. La Commissione ministeriale, che ha valutato il progetto, dichiara: “gli sforzi per il mantenimento dell’identità e del senso di appartenenza si riflettono sulla gestione del territorio e degli spazi pubblici rendendo l’ecomuseo un dispositivo di alto valore socio culturale e un riferimento vivo per la quotidianità dei cittadini”. L’Attestato, a firma del Ministro Dario Franceschini, è stato recapitato in questi giorni al Comune, non essendo stato possibile organizzare la consegna del premio nell’ambito della consueta cerimonia di premiazione nella sede del Ministero a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Il Museo è stato istituito, ai sensi dello Statuto Comunale e dell’art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Consiglio Comunale di San Paolo Albanese con delibera n. 84 del 13.04.1984 e ricavato dal riuso di vecchie costruzioni disabitate del centro storico del paese, nella quale sono allestiti microambienti con i resti materiali della cultura locale; sono esposti gli attrezzi, i materiali, i prodotti e i modi di trasformazione della ginestra in tessuto; è documentata la cultura orale, popolare, agropastorale di una minoranza “arbëreshe”, rifugiatasi in questi luoghi agli inizi del XVI secolo, dopo l’invasione ottomana dell’Albania e della Grecia e la caduta di Corone, nel 1470. Un progetto che nasce con l’impegno e la volontà univoca di una comunità etnico-linguistica di origine albanese, di 230 abitanti, presente in un territorio montano di 3000 ettari, interamente incluso nel perimetro del Parco Nazionale del Pollino. Un premio che porta soddisfazione ma anche tanta responsabilità, impegno a continuare e migliorare?“ La soddisfazione è alta in quanto è il risultato di grande impegno profuso negli anni – sottolinea Mose' Antonio Troiano, sindaco di San Poalo Albanese - non solo da parte mia, soprattutto da parte degli amministratori che mi hanno preceduto dagli anni di istituzione del Museo della Cultura Arbëreshe ad oggi”. Tantissime attività socio-culturali effettuate nei decenni passati hanno contribuito ad ottenere questo splendido risultato. “Certamente l’impegno conclude Troiano - sarà quello di continuare a mantenere questa peculiarità, non solo perché fa parte della nostra cultura e delle nostre tradizioni, ma perché dovrà essere un valore etnodemoantropologico per le future generazioni”.

Oreste Roberto Lanza