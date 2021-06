Il Mise e azienda hanno indicato Melfi come piattaforma della produzione elettrica di Stellantis

"Sono davvero confortanti le parole del ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti sul futuro dello stabilimento di Melfi, che recano una nuova prospettiva a uno stabilimento cruciale per la Basilicata e per il Paese. Ci attendiamo adesso che il processo iniziato oggi possa essere declinato partendo dalla terza gigafactory europea del gruppo per le batterie: mi auguro possa vedere la luce proprio a Melfi, dato che lo stabilimento lucano dovrebbe diventare la sede della piattaforma elettrica di Stellantis. In tal senso impegnerò tutte le energie della Regione Basilicata".

Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.