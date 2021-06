Il nuovo reparto di Dialisi è dotato di 13 posti letto e di un’impiantistica di ultimissima generazione

È stato inaugurato questa mattina il nuovo impianto di osmosi per la Dialisi e il nuovo punto prelievi del Presidio Ospedaliero Distrettuale di Lauria. Erano presenti l’assessore alla Salute della Regione Basilicata, Rocco Luigi Leone, il direttore generale dell’Asp Basilicata, Lorenzo Bochicchio, il direttore sanitario, Luigi D’Angola, il direttore del Distretto della Salute di Lauria, Alberto Dattola, il sindaco di Lauria, Angelo Lamboglia, e diversi esponenti del mondo politico regionale. A portare un saluto e una preghiera, il vescovo di Tursi e Lagonegro, monsignor Vincenzo Carmine Orofino. Il nuovo reparto di Dialisi, il cui Responsabile è il dottor Gennaro Sansone, è dotato di 13 posti letto e di un’impiantistica di ultimissima generazione. I lavori sono stati realizzati in cinque mesi. “Da parte di questa amministrazione regionale c’è la volontà di servire i cittadini. Lo dimostriamo anche oggi con l’inaugurazione del nuovo impianto di osmosi per la dialisi e del nuovo punto prelievi del Presidio ospedaliero distrettuale dell’Asp Basilicata di Lauria”, ha affermato l’assessore Rocco Luigi Leone. “Abbiamo il dovere di servire le nostre comunità e soddisfare i bisogni di salute dei cittadini: questa deve essere la nostra missione”, ha aggiunto Leone, evidenziando che "appena mi è stata sottoposta la questione del centro dialisi di Lauria, ho subito trovato le risorse necessarie per finanziare i lavori. E a chi dice che l’idea, la proposta, era della vecchia amministrazione, rispondo che, concretamente, è stato l’attuale governo regionale a realizzare e a finanziare le importanti opere di ammodernamento”, ha concluso l’assessore. “Un’opera importante che nasce dall’esigenza di investire e di rilanciare i presidi ospedalieri territoriali”, ha affermato il direttore generale dell’Asp Basilicata, Lorenzo Bochicchio. “Lo facciamo in un momento particolarmente complesso: siamo stati ricurvi sulla gestione dell’emergenza pandemica nel corso dell’ultimo anno e mezzo e, nonostante ciò, abbiamo trovato la forza e l’intelligenza di investire anche sul potenziamento di servizi e di attività. E questo di oggi è un risultato importante per la qualità dei servizi che offriremo a questa comunità e ai nostri cittadini”, ha concluso Bochicchio. “È un giorno importantissimo”, ha affermato il direttore del Distretto della Salute di Lauria, Alberto Dattola. “Il nostro obiettivo è quello di rinnovarci anche attraverso altri progetti di ampliamento e rinnovamento del P.O.D. di Lauria e vogliamo soprattutto migliorare i nostri servizi e la nostra offerta all’utenza”.