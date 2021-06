"Smaltimento della plastica più veloce e meno inquinante. Accordo finanziato con 3mln di euro a favore dei Comuni"

L'assessore regionale all'Ambiente ed Energia, Gianni Rosa, ha firmato una convenzione con il Consorzio nazionale Corepla, finalizzato all'installazione di eco-compattatori per smaltire i contenitori di liquidi e imballaggi in plastica. L'accordo prevede un investimento di tre milioni di euro a favore dei Comuni che potranno aderire alla convezione attraverso bandi di gara e manifestazioni di interesse. "Ci sarà una prima fase di studio, a cura del Corepla, per valutare - afferma l'assessore Rosa - tutti gli aspetti e la reale convenienza per gli enti locali e i cittadini che dovrebbero avere un ristoro economico diretto rispetto a questa tipologia di rifiuti. Le attività del Dipartimento proseguono con provvedimenti che incidono sostanzialmente su una raccolta differenziata più efficace. Stiamo organizzando iniziative e investimenti che andranno sempre più in questa direzione per l'educazione ambientale e la tutela dell'ambiente".