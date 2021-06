L'Ente Irrigazione, in liquidazione da 10 anni, gestisce un patrimonio idrico e di infrastrutture enorme

Nel pomeriggio di ieri ha avuto luogo un incontro on line organizzato dal senatore Lomuti(M5S) tra Patuanelli, Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed i rappresentanti dei sindacati regionali e nazionali di GCIL, CISL e UIL, per esaminare le problematiche dell'EIPLI, Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia che tramite le infrastrutture gestite fornisce acqua all'ingrosso per usi civili, irrigui ed industriali..

L’ Ente nonostante sia stato posto in liquidazione da circa 10 anni (con nomina di Commissario al fine di dare continuità alle attività in essere in ordine al trasferimento di funzioni, risorse strumentali), continua a gestire l'ingente patrimonio infrastrutturale e ad erogare il servizio di fornitura idrica, in gran parte della Puglia, Basilicata e in via residuale della Calabria, gestisce otto dighe, quattro traverse e due adduttori con relativi centri di telecontrollo.

La grave situazione economica e finanziaria caratterizzata dall’ingente debitoria pregressa e dal mancato pagamento della risorsa idrica da parte dei consorzi di bonifica di Basilicata e di Puglia, unita al continuo impoverimento della forza lavoro per il progressivo pensionamento del personale, rende estremamente critica la gestione dell'Ente che con grande difficoltà riesce ad assicurare gli standard minimi di sicurezza e operabilità degli impianti, oltre che non garantire ai dipendenti le giuste condizioni di dignità e di sicurezza lavorativa.

Il sistema idrico è un asset strategico per la Basilicata, l'incontro fortemente sollecitato dal Senatore Lomuti, darà impulso all'adozione di provvedimenti utili al superamento delle criticità.

Il Ministro si è impegnato ad agire immediatamente per accelerare per definire le soluzioni, incontrare nei prossimi giorni i Ministeri coinvolti, ed ha accolto la proposta del sen Lomuti ad individuare insieme gli strumenti normativi per intervenire velocemente e garantire una soluzione per salvaguardare la gestione dell Ente.