Altro rimpasto a Policoro dopo quello dei mesi precedenti, con il Sindaco Enrico Mascia che ha nominato la nuova Giunta con i rispettivi incarichi. "Vista la situazione di stallo non più tollerabile, - dichiara il primo cittadino di Policoro - ho deciso di superare le perduranti incertezze e le indeterminazioni di alcuni componenti della maggioranza ricomponendo la Giunta Comunale. La Città ha bisogno di essere amministrata e sono certo che il senso di responsabilità di ognuno di noi non mancherà di prevalere”. Di seguito ecco i componenti e i loro rispettivi incarichi: Vincenzo Agresti – Urbanistica, Infrastrutture viabilità e trasporti arredo e decoro urbano. Nicola Celano – Bilancio, Tributi, strategie finanziarie, Patrimonio, Cultura. Rosa Dragonetti – Pubblica istruzione, Comunicazione, Democrazia partecipata, Associazionismo e Volontariato. Gianluca Marrese – Attività produttive, Cooperazione territoriale, Sicurezza, Agricoltura, Ambiente, Aree protette, Verde pubblico. Maria Teresa Prestera – Politiche sociali, Turismo, Sport, Spettacolo, Gestione del Personale, Tutela Animali. Il sindaco Mascia tiene per sé la delega ai Lavori Pubblici. La carica di Vicesindaco invece viene affidata a Nicola Celano, che in precedenza era di Gianluca Marrese. La giunta è convocata per oggi lunedì 21 giugno, alle ore 13.15 per le nomine ufficiali.