L'atleta materana ha conquistato il titolo tricolore di hockey femminile avvenuta nella final four di Forlì

Un messaggio di vivissime congratulazioni è stato inviato dall'assessore Francesco Cupparo (Politiche Sportive) a Mariella Perai, presidentessa della Roller Matera per la conquista del titolo tricolore di hockey femminile avvenuta nella final four di Forlì. "Le atlete della Roller Matera sono state fantastiche e sono certo - dice Cupparo - che il prestigioso successo sportivo, per la prima volta in Basilicata, darà un forte impulso allo sviluppo nella regione delle discipline rotellistiche ma sarà anche uno stimolo in più per tutte le altre associazioni e società sportive che quest'anno hanno sofferto molto gli effetti delle restrizioni dovute alla pandemia. Quando si lavora con metodo, impegno, passione, sacrificio e organizzazione, come ha fatto la Roller Matera, i risultati arrivano sempre. Nell'ultima misura straordinaria di sostegno finanziario forfettario finalizzata a sostenere gli operatori economici (PMI, liberi professionisti, associazioni) operanti nei settori più duramente colpiti dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Covid-19 in corso da più di un anno e per i quali si sono prolungate le interruzioni delle attività, con risorse complessivamente stanziate pari a 9,750 milioni di euro - sottolinea - l'assessore abbiamo incluso anche associazioni sportive in precedenza escluse. L'auspicio - conclude l'assessore alle Politiche Sportive - è il pieno ritorno alla normalità per tutte le attività sportive con il pieno ritorno della presenza di pubblico".