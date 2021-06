"La collaborazione istituzionale è uno strumento sempre valido che questa Giunta intende perseguire in ogni ambito"

“Abbiamo garantito il sostegno della Regione alle famiglie vulnerabili, attraverso un avviso pubblico proposto dal Dipartimento con DGR n. 679/20. Il lavoro prodotto dall’Assessorato alla Sanità con il proprio dipartimento sta dando i suoi frutti, apprezzati anche dal Consigliere di opposizione Luca Braia che ringrazio per la collaborazione istituzionale e la riconosciuta onestà intellettuale. Da quando si è insediata questa Giunta, l’Assessorato alle Politiche della Persona ha avviato un’intensa attività di promozione del welfare e della salute in Regione Basilicata: è notizia di questi giorni l’istituzione presso il Dipartimento Politiche della Persona, di un tavolo tecnico con l’Anci per lo studio di forme di gestione degli ambiti socio-territoriali. La collaborazione istituzionale è uno strumento sempre valido che questa Giunta intende perseguire in ogni ambito”. Lo afferma in una nota l’Assessore alla Salute della regione Basilicata, Rocco Leone.