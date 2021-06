Consiglio comunale disertato. Intanto per domani sera è stato convocato un altro Consiglio

Il Consiglio comunale di Policoro di questa sera è stato praticamente disertato dall'attuale maggioranza. Erano assenti il sindaco Enrico Mascia e l’intera Giunta più sei consiglieri di maggioranza, erano presenti soltanto l’intera minoranza più tre consiglieri di maggioranza. "Una circostanza davvero assurda oltre che rara per la nostra comunità - commenta a caldo il capogruppo consiliare di “Policoro Futura”, Giuseppe Maiuri - anche se sinceramente mi aspettavo qualche assenza strategica ma in questo modo davvero eclatante sinceramente no. E' un peccato perchè la comunità di Policoro non merita tutto questo". Intanto domani sera secondo atto del Consiglio comunale che andrà in scena alle ore 19.00 circa. Assisteremo ad una seconda puntata come quella di stasera? Staremo a vedere. Intanto la cittadina jonica attende di sapere il proprio destino.

Claudio Sole