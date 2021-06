"Per noi questo è l'autentico cambiamento a cui lavoriamo sin dall'insediamento della Giunta"

"Leggiamo oggi su giornali regionali ricostruzioni troppo fantasiose e in alcuni casi strumentali in merito alla fase di scelta del candidato per dirigere Acquedotto Lucano. Al fine di ristabilire la verità dei fatti su un aspetto strategico e fondamentale per la svolta che intendiamo imprimere ad AL, ogni riferimento a divergenze è falso. Il Presidente Bardi ha con noi discusso le modalità di individuazione di un profilo che per caratura professionale, preparazione tecnico-amministrativa, esperienza possa assolvere ai delicati e gravosi compiti da assegnare. Per noi questo è l'autentico cambiamento a cui lavoriamo sin dall'insediamento della Giunta, sottraendo le nomine in enti, aziende e società partecipate dalla Regione da ogni logica che non risponda a curriculum vitae dei candidati". Lo dichiarano gli assessori Francesco Cupparo (Attività Produttive) e Rocco Leone (Salute).