A gestire il progetto sarà l'Agenzia regionale per il Lavoro e l'Apprendimento Basilicata (Arlab)

La Giunta regionale ha approvato, nella seduta di ieri, una serie di provvedimenti riguardanti diverse attività di sostegno al reddito, di lotta alla povertà, di aiuto alle imprese anche per mitigare gli effetti negativi che si sono determinati a causa della emergenza epidemiologica da Covid – 19. In particolare una delibera riguarda la realizzazione di un progetto finalizzato alla fuoriuscita dal programma di reddito minimo di inserimento attraverso la realizzazione di interventi di pubblica utilità e di cittadinanza attiva per una durata di tre mesi. A gestire il progetto sarà l'Agenzia regionale per il Lavoro e l'Apprendimento Basilicata (Arlab) con un investimento di 2.882.800,00 euro. La platea di beneficiari interessata è composta da 1524 persone appartenenti ad una fascia di popolazione particolarmente vulnerabile e fragile, ai quali è necessario continuare ad assicurare un sostegno economico al fine di mitigare gli effetti negativi determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Per la realizzazione della misura, il governo regionale ha approvato il relativo schema di convenzione con Arlab. Obiettivo della Regione Basilicata è quello del completo svuotamento della suddetta platea residua attraverso percorsi personalizzati con l’accompagnamento alla pensione ove ne ricorra il caso. Una seconda delibera riguarda il Programma Operativo Fse Basilicata 2014-2020 e prevede la proroga dei termini per la realizzazione di “Azioni di accompagnamento ai beneficiari del Programma Tis ed interventi mirati a componenti dei nuclei familiari – Interventi di pubblica utilità e cittadinanza attiva”.

Con questo provvedimento il governo regionale proroga di ulteriori due mesi il programma dei Tirocini di inclusione sociale con un investimento aggiuntivo di 1.268.500,00 euro. A tal scopo il governo regionale ha approvato una integrazione alla convenzione con l’Arlab. Con una terza delibera il Governo regionale ha approvato uno schema di convenzione da sottoscrivere tra Total E&P Italia SpA (Total) e Regione Basilicata con il quale sono disciplinate le modalità di attuazione del Fondo di solidarietà istituito con la DGR n. 1013/2020, con una dotazione finanziaria di €1.931.462,28, interamente a carico di Total. Si tratta di un fondo a sostegno delle imprese del tessuto produttivo lucano che vantino crediti non soddisfatti per prestazioni rese nell'ambito del Progetto Tempa Rossa. Per l’attuazione di questo intervento la Giunta ha approvato l’avviso pubblico “Contributo Solidarietà Tempa Rossa” che verrà pubblicato nei prossimi giorni.