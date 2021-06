Convocata una riunione per mettere in campo azioni per contrastare la presenza di miasmi in quell’area

A seguito di diverse segnalazioni giunte al Dipartimento regionale all’Ambiente da parte di alcuni sindaci, anche attraverso organi di stampa, circa il perpetrarsi di miasmi nelle aree interessate dalle estrazioni petrolifere, l’assessore al ramo, Gianni Rosa, ha immediatamente convocato una riunione con il direttore generale del Dipartimento, Giuseppe Galante, dell’Arpab, Antonio Tisci, i sindaci dei comuni di Grumento Nova, Montemurro, San Martino D’Agri, Spinoso, Viggiano.

La riunione, che si terrà il primo luglio, alle ore 17, presso l’assessorato, punta a verificare quanto segnalato dai cittadini ed a mettere in campo le azioni più idonee per contrastare la presenza di miasmi in quell’area.