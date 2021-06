L’assessore provinciale alla cultura Amenta: “Primo appuntamento di una nuova stagione culturale della città”

Dopo un importantissimo restauro, è stato aperto Palazzo Malvinni Malvezzi palazzo ducale che sorge tra gli antichi Sassi di Matera, nell'odierna Piazza Duomo. Un pezzo di grande storia del territorio che prende il nome dalla famiglia Malvinni, Melvindi, Malvindi o Malvezzi, che lo abitò dal '400 fino agli anni sessanta del secolo scorso. Il complesso si sviluppa su tre livelli, frutto di vari ampliamenti nel corso dei secoli. Attualmente di proprietà dell'Amministrazione provinciale di Matera, ha dovuto sopportare una lunga fase di lavori di ristrutturazione, almeno vent’anni, fino a giorni attuali dell’apertura. La riapertura alla presenza del Presidente del Consiglio regionale, Carmine Cicala, della delegazione della stampa estera con una anteprima della mostra “Stangers and stangeness. Un evento espositivo con le foto di Henri Cartier Bresson e del fotografo olandese Eli Dijkers, con alcuni bellissimi scatti anche del borgo di Santa Matia d’Irsi di Irsina. Una mostra che comprende anche installazioni degli studi Osa & Volimezzo e Caret studio sulla bellissima terrazza che sarà aperta al pubblico fino al 30 luglio. Un appuntamento che ben si abbina con una importante mostra e con l'appuntamento del G20. Matera punto di riferimento culturale della regione. “Matera ha vissuto una fase straordinaria nel suo ruolo di Capitale europea della cultura nel 2019 – sottolinea Anna Maria Amenta, assessore alla cultura per la provincia di Matera - la pandemia ha fermato momentaneamente il grande fermento che si è prodotto, ora occorre strutturare l’esperienza Matera 2019 e non disperdere tutte quelle esperienze e professionalità che si sono prodotte. In questo Matera, con la sua indiscutibile attrattività, deve essere da traino per l’intero territorio”. Primo appuntamento culturalmente importante, ne verranno altri? Quale sarà l'utilizzo prioritario del palazzo da parte della Provincia?Sicuramente questo è solo il primo appuntamento – aggiunge Anna Maria Amenta - di una nuova stagione che vede Palazzo Malvinni Malvezzi restituito alla comunità dopo il suo importante restauro ad opera della Provincia. Uno spazio pubblico di grande bellezza nel cuore dei sassi che sarà il cuore culturale della città insieme alla Biblioteca Provinciale Tommaso Stigliani. A breve la inaugurazione ufficiale del Palazzo in cui avremo modo di esporre anche i dettagli sul restauro effettuato”.

Oreste Roberto Lanza