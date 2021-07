La situazione riguarda in particolare le contrade Mezzana e Valerie

Problema siccità a San Severino Lucano? Nella frazione Mezzana molti lamentano la mancanza o il cattivo funzionamento dell’impianto di irrigazione: poca acqua per irrigare i campi e con denaro pubblico che potrebbe essere speso per rifare un vecchio impianto di irrigazione datato anni Ottanta”. Naturalmente ci si riferisce a compensazioni ambientali, pari a oltre duecentomila euro e al “DGM del 12 maggio 2021” che pare mette a disposizione circa tremila euro per la sistemazione dell'acquedotto irriguo località Mezzana e Valerie. Denaro pubblico: “per la sostituzione di pezzi speciali che sono rotti e non consentono una regolare innaffiatura dei giardini”. Un problema che non esiste – sottolinea Franco Fiore, sindaco di San Severino Lucano – preciso che ci sono i canali di irrigazione, quelli che sono presenti al centro del paese, che sono stati ripristinati. Quelli della frazione di Mezzana funzionano bene, c’era qualcosa di rivedere ma lo faremo con grande rapidità. Le frazioni sono tutte servite. Del resto va precisato che se qualcuno dell’acqua ne fa uso anomalo, nel senso che qualcuno ne approfitta più degli altri, a quel punto la responsabilità dell’amministrazione è inesistente”.

Si parla di compensazioni ambientali che potrebbero essere utilizzati per migliorare le strutture idriche del paese. “Posso dire – precisa Franco Fiore - che abbiamo fatto interventi sul serbatoio che serve per l’irrigazione a San Severino Lucano con le risorse della compensazione ambientale. Per meglio essere chiari, per Mezzana, dove non ci sono grossi problemi, c’è un intervento che stanno facendo alcuni volontari, senza necessità di grosse spese, e un altro nella contrada Valerie. Ci stiamo impegnando come è nostro costume per tutelare i cittadini e le contrade come meglio si può fare”. Insomma nessun problema di siccità?. “L’acqua arriva – chiarisce Franco Fiore – a tutte le frazioni, chiaramente va regolamentata l’uso. Voglio precisare una cosa: non è scritto da nessuna parte che i soldi delle compensazioni ambientali debbano essere usati per problemi idrici”.

Oreste Roberto Lanza