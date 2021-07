Per la raccolta firme a sostegno delle petizioni per la riforma della giustizia

Domani sabato 3 luglio il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà in Basilicata per l’avvio della campagna referendaria sulla giustizia. L'arrivo di Salvini in terra lucana mobiliterà tutti gli esponenti della Lega a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.

Il programma prevede l'arrivo alle 10:00 in piazza Matteotti a Potenza.

Alle 11:30 sarà a Castelmezzano in provincia di Potenza, dove si terrà l’apertura stagionale del “Volo dell’angelo”.

Alle 13:30 sarà al Borgo La Martella, a Matera, dove verranno allestiti i gazebo informativi sul referendum. Ultimo appuntamento della giornata, alle 14:00, all’Agriturismo Le Matinelle, nell’omonima contrada materana, per l’incontro con i militanti del partito. Dopo un breve pranzo poi la ripartenza per Roma.