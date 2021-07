Lavoratori che chiedono di essere remunerati per quel che prevede il contratto

Gli operai e i tecnici del progetto Vie Blu del Lagonegrese attraverso un comunicato diffuso agli organi di stampa rivendicano il loro diritto al lavoro, sollecitando anche altri colleghi a prendere posizione. “Si va avanti per inerzia tra la solita disgustosa organizzazione, ormai anche vessatoria, solite incongruenze sia sul modello di gestione sia sui rapporti contrattuali e sia sui rapporti personali veri e propri. Si assiste a situazioni incoerenti, disumane e senza che nessuno abbia la benchè minima intenzione di agire per cercare di modificare qualcosa che vada nella direzione di una anche minima tutela del lavoro e dei lavoratori anche se, a dire la verità, meritano questo trattamento visto che tranne pochi, e mi riferisco sempre ai soliti eroi delle Vie Blu del lagonegrese, nessuno pensa ad una levata di scudi.

Amici o prendiamo coscienza del fatto che andremo sempre peggio visti gli attori in campo e mi riferisco a Regione, Consorzio, ma soprattutto Sindacati incapaci e indolenti. Cosa succede? Noi attraverso il nostro solito grido di dolore vorremmo che la nostra voce potesse arrivare ai Sindacati nazionali ed al Ministro del lavoro per poter esprimere tutto il nostro sdegno per una situazione che va incancrenendo si di anno in anno”, prosegue la nota. Siamo persone umane, - prosegue la nota - umili lavoratori che chiedono nient’altro che di poter prestare la propria opera ed essere remunerati per quel che prevede il contratto, peraltro assurdo e che andrebbe assolutamente rivisto. Speriamo che questo ennesimo nostro intervento epistolare non vada come al solito nel vuoto e che qualcuno, se c’è, veramente di coscienza prenda a cuore le nostre problematiche e cerchi di individuare un percorso che metta fine a ingiustizie e vessazioni”.