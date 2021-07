Quarto: “Doveroso pretendere dalla controparte coerenza politica”

“Da non trascurare o far passare in secondo piano la riproposizione sui social di considerazioni passate sui trasporti in Basilicata del già consigliere regionale, Piero Lacorazza. Questi infatti, già nel 2017 con un’analisi accurata e soprattutto obiettiva ha evidenziato le tante ‘distrazioni’ e inefficienze del Governo di centrosinistra in materia”. Lo sottolinea il consigliere regionale di Fdi, Piergiorgio Quarto, evidenziando che, “in particolare i 41 milioni di euro fuori bilancio attendono ancora un chiarimento proprio dalla passata Giunta, colpevole ingiustificata di lassismo e di innumerevoli criticità protratte nel tempo. Diventa, pertanto, corretto offrire all’opinione pubblica lucana una lettura dei fatti veritiera indirizzata ad individuare i reali responsabili del disastro odierno, non certo facile da dover superare. Considerando anche i deficit gestionali prodotti da una politica di settore imperniata sul voler rimandare tutto e sempre ad un domani mai diventato oggi”.



“Abusare dell’istituto della proroga come fatto dal passato Governo di centro-sinistra regionale - continua Quarto - ha rappresentato solo una strategia ignobile per scaricare ad altri, l’attuale centrodestra, le decisioni più difficili ed economicamente onerose. Purtroppo, come sempre accade nell’italica penisola a pagarne le conseguenze dirette sono i cittadini, costretti a usufruire servizi a dir poco imbarazzanti e a pagare come collettività innocente decine di milioni di euro di interessi per ingiustificati ritardi”. “Diventa doveroso - conclude Quarto - come esponente del centro-destra pretendere dalla controparte un minimo di coerenza politica, i lucani non dimenticano il passato e meritano rispetto per la loro terra e per le risorse da utilizzare”.

Silvia Silvestri